Омск-Информ
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·Авто

Тротуар не выдержал веса автомобиля. Горожане запечатлели происходящее на видео.
Грузовик в микрорайоне Ясная Поляна заехал на тротуар и проломил его. Как сообщают в соцсетях очевидцы, машина ехала к строительному магазину, расположенному в подвале дома, везла туда стройматериалы, и застряла колесами в обломках асфальта.
– После прихода весны в Ясной Поляне асфальт превратился буквально в кашу, – отмечают местные жители.
Отметим, что в Омске уже начали весенний ремонт дорог. Сотрудники УДХБ залатали ямы на въезде на мост им 60-летия ВЛКСМ и переместились на проспект Королева.
3144
·Авто

Тротуар не выдержал веса автомобиля. Горожане запечатлели происходящее на видео.
Грузовик в микрорайоне Ясная Поляна заехал на тротуар и проломил его. Как сообщают в соцсетях очевидцы, машина ехала к строительному магазину, расположенному в подвале дома, везла туда стройматериалы, и застряла колесами в обломках асфальта.
– После прихода весны в Ясной Поляне асфальт превратился буквально в кашу, – отмечают местные жители.
Отметим, что в Омске уже начали весенний ремонт дорог. Сотрудники УДХБ залатали ямы на въезде на мост им 60-летия ВЛКСМ и переместились на проспект Королева.
3144