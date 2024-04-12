Дорожники начали использовать асфальтоукладчики. Ночью там уложили 4,5 тыс. кв. м горячего асфальта.

Дорожники начали использовать асфальтоукладчики. Ночью там уложили 4,5 тыс. кв. м горячего асфальта.

Этой ночью сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства отремонтировали съезд с проспекта Мира в сторону моста им 60-летия ВЛКСМ. По всей ширине участка улицы Заозерной уложили новый асфальт.

Антон Глебов. – Мы видели состояние этого спуска, было множество обращений автомобилистов. В марте – начале апреля выполняли локальный ямочный ремонт самых разрушенных участков, – напомнил исполняющий обязанности директора УДХБ

Работы велись до 10:00. В этом сезоне асфальтоукладчик дорожники использовали впервые. На Заозерной уложили почти 4,5 тыс. кв. м горячего асфальта.

В ближайшие дни планируется ремонт проспекта Королева. Там уложат новый асфальт на 8000 кв. м дороги. После снижения уровня воды ремонт начнут на Сыропятском тракте около Бауцентра.

Отметим, что в этом году комплексный ремонт Заозерной продолжат. Новый асфальт уложат до 8-й Заозерной. В 2025 году в планируется отремонтировать участок до Бородина.