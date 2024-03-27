Участок улицы Заозерной в районе заезда на мост обещают осмотреть и заделать повреждения.

Участок улицы Заозерной в районе заезда на мост обещают осмотреть и заделать повреждения.

В мэрии Омска отреагировали на жалобы омичей, которые пробивают колеса машин на улице Заозерной в районе заезда на мост им. 60-летия ВЛКСМ.

Напомним, что накануне стало известно о шести машинах, пробивших колеса. Под постом в паблике «Аварийный Омск» было оставлено множество гневных комментариев. Отметились сообщениями и представители мэрии.

– Улица Заозерная вошла в число дорог, подлежащих ремонту по программе «Безопасные качественные дороги» в текущем году. Мы передадим информацию дорожным службам об имеющихся повреждениях. В марте на Заозерной уже проводились аварийно-восстановительные работы на проблемных участках. После осмотра повреждений они будут проведены повторно, – говорится в комментарии.

Автолюбители уже отметили, что качество асфальта, которое используют при таком ямочном ремонте, не выдерживает никакой критики, поэтому можно предположить, что эти выбоины будут образовываться и дальше.