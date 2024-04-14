Омск-Информ
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·Спорт

В 2017 году они составляли 1,5 млрд, а в прошлом – только 1 млрд.
В 2023 году на содержание хоккейного клуба «Авангард» потратили 1 млрд рублей. В эту сумму вошли расходы на зарплаты, экипировку, питание, мероприятия, компенсация за переход игроков и т. д.
Как сообщает «СуперОмск», в 2017 году на «Авангард» потратили почти 1,5 млрд рублей. То есть за 7 лет расходы снизились на треть.
Ранее сообщалось, что в «Авангард» переходит канадский нападающий Линден Вей. С ним заключат однолетний контракт.
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·Спорт

В 2017 году они составляли 1,5 млрд, а в прошлом – только 1 млрд.
В 2023 году на содержание хоккейного клуба «Авангард» потратили 1 млрд рублей. В эту сумму вошли расходы на зарплаты, экипировку, питание, мероприятия, компенсация за переход игроков и т. д.
Как сообщает «СуперОмск», в 2017 году на «Авангард» потратили почти 1,5 млрд рублей. То есть за 7 лет расходы снизились на треть.
Ранее сообщалось, что в «Авангард» переходит канадский нападающий Линден Вей. С ним заключат однолетний контракт.
2466