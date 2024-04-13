На помощь собаке пришел приют «Добрые руки Омск». Они спасли животное и накормили его.

На помощь собаке пришел приют «Добрые руки Омск». Они спасли животное и накормили его.

В Омске спасли раненую собаку, о которой сегодня местные жители рассказывали в социальных сетях. Животное застряло на острове и сидело там пять дней. Региональное МЧС спасать пса отказалось. По итогу на помощь пришли сотрудники приюта «Добрые руки Омск».

Мужчины приехали с лодками и лопатами. С трудом они начали добираться до острова, однако собака к ним не пошла, так как была сильно напугана и измождена. Тогда спасатели приняли решение перегнать ее на другой берег по льду. Такой способ удался, и пес был спасен. Животное встретили женщины и накормили его.

Спасение раненой собаки заняло более двух часов.