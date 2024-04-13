Омск-Информ
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·Происшествия

По словам омичей, МЧС отказалось спасать животное. Сейчас требуется любая помощь.

В Омске жители города в социальных сетях просят помощи у неравнодушных людей: нужно спасти раненую собаку, которая уже пятый день сидит на острове.

– Просим о помощи у мужчин, у кого есть лодки или на чем можно доплыть на остров, собака сидит 5-й день, повреждена лапа. Адрес – 1-я Островская, 4а, – пишет автор поста.

По словам очевидца, в региональном МЧС спасать животное отказались.

Желающих спасти собаку просят обращаться по номеру телефона 8-913-673-98-89.

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·Происшествия

По словам омичей, МЧС отказалось спасать животное. Сейчас требуется любая помощь.

В Омске жители города в социальных сетях просят помощи у неравнодушных людей: нужно спасти раненую собаку, которая уже пятый день сидит на острове.

– Просим о помощи у мужчин, у кого есть лодки или на чем можно доплыть на остров, собака сидит 5-й день, повреждена лапа. Адрес – 1-я Островская, 4а, – пишет автор поста.

По словам очевидца, в региональном МЧС спасать животное отказались.

Желающих спасти собаку просят обращаться по номеру телефона 8-913-673-98-89.

1511