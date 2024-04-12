Омский мэр попенял, что рядом с торговым комплексом на улице Дмитриева валяются остатки продуктов и пластиковые ящики, а с деревьев свисают целлофановые пакетики.

Омский мэр попенял, что рядом с торговым комплексом на улице Дмитриева валяются остатки продуктов и пластиковые ящики, а с деревьев свисают целлофановые пакетики.

Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что предприниматели, арендующие помещения в здании по адресу: Октябрьская, 87, исправляют ситуацию и наводят порядок на своей территории. Напомним, что пару дней назад градоначальник с подчиненными был вынужден убираться на этой территории в самом центре Омска, происходящее на которой он назвал «мусорным разнообразием».

Зато Сергей Шелест предложил полюбоваться на других «героев», которые расположились в торговом комплексе на улице Дмитриева, 15/5.

– Упаковочные материалы, остатки продуктов, пластиковые ящики, сам вид здания – можно ли в принципе покупать еду и другие товары у людей, которые не очень-то заботятся о порядке? Страдают жители всех близлежащих домов: целлофановые пакетики свисают с кустов и деревьев, ветер разносит луковую шелуху по дорожкам, на задворках магазина любят проводить время асоциальные личности, – рассказал Шелест.

Департамент контроля уже направил бизнесменам предписание об устранении нарушений.

– Передаем им «мусорную корону» и будем рады видеть их на общегородском субботнике, – заявил омский мэр.

Напомним, что общегородской субботник пройдет в Омске 20 апреля.