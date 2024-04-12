В мэрии сослались на некое исследование в области безопасного движения. Причиной перекраски транспорта назвали снег.

В мэрии сослались на некое исследование в области безопасного движения. Причиной перекраски транспорта назвали снег.

В мэрии Омска объяснили, зачем общественный транспорт было решено перекрасить в различные цвета. Оказалось, что оранжевые автобусы более безопасны для омичей. В мэрии сослались на некое исследование в области безопасного движения. Еще одной причиной перекраски транспорта назвали снег.

– Решение о смене цветографического оформления пассажирского транспорта в городе Омске было принято на основании данных исследований в области безопасности дорожного движения, установивших следующие факты: - реже всего попадают в аварийные ситуации транспортные средства желтых, оранжевых и коричневых оттенков; - белый цвет (существующая окраска) в условиях климатических особенностей города Омска (4 месяца снежные условия) не является безопасным в зимний период времени, – заявили в мэрии.

Напомним, ранее власти решили перекрасить троллейбусы в зеленый цвет, трамваи – в красный, автобусы – в оранжевый, межрайонное сообщение получило синий цвет. В департаменте транспорта отметили, что транспорт будет перекрашен за два года.