Оказалось, что это дело рук одного из специалистов бюджетного учреждения Омска «Центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Его обещают жестко наказать.
Стало известно, по чьей вине на мусорке возле дома № 246 на улице Герцена оказались трупы домашних животных – кошек и собаки. Выяснилось, что это дело рук одного из специалистов бюджетного учреждения Омска «Центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Об этом рассказали в Главном управлении ветеринарии Омской области.
– Сотрудники Главного управления ветеринарии Омской области, Управления Россельхознадзора по Омской области совместно с сотрудниками полиции незамедлительно выехали на место инцидента. В ходе предварительной проверки была установлена причастность к произошедшему специалиста бюджетного учреждения Омска «Центр по профилактике, экспертизе и лечению животных», – отметили в надзорном ведомстве.
К сотруднику обещали применить самые жесткие меры.