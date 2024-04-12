Омичи отмечают, что регулярно посещают парк, и надеются, что суд встанет на их сторону.

Омичи отмечают, что регулярно посещают парк, и надеются, что суд встанет на их сторону.

Омичи переживают за «Парк на Кольцевой», судьба которого решается в арбитражном суде. Наибольшую обеспокоенность высказывают жители микрорайонов Старгород, Серебряный Берег и Изумрудный Берег, которые находятся в непосредственной близости с парком.

– Мы недавно с семьей переехали сюда и сразу оценили по достоинству парк рядом с домом. У нас двое детей, и это просто счастье, что можно прийти с ними в парк в любое время года. А недавно узнали о том, что судьба «Парка на Кольцевой» под вопросом. Что его могут снести, а здесь построить новый микрорайон с высотками или торговый центр. Ну как же так?! Как забрать у людей единственное место для отдыха, прогулок и занятий спортом? – отметила жительница Старгорода Елена Егорова.

Горожане уже начали собирать подписи за то, чтобы парк оставили на месте. Листы с сотнями подписей и пожеланиями находятся у администратора парка.

Омичи отмечают, что регулярно посещают парк и надеются, что суд встанет на их сторону.