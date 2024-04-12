Омск-Информ
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·Происшествия

Надзорное ведомство намерено выяснить, кто стал инициатором такого поступка. Оно будет разбираться совместно со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и полиции.

Прокуратура заинтересовалась трупами домашних животных, которые омичи нашли возле мусорных контейнеров у дома № 246 на улице Герцена. Ведомство намерено организовать проверку.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

К проверке надзорное ведомство привлечет специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и полиции.

Фото страшной находки опубликовала в социальных сетях одна из жительниц города. На них запечатлено несколько мертвых кошек и собака. 

1802
·Происшествия

Надзорное ведомство намерено выяснить, кто стал инициатором такого поступка. Оно будет разбираться совместно со специалистами Роспотребнадзора, Россельхознадзора и полиции.

Прокуратура заинтересовалась трупами домашних животных, которые омичи нашли возле мусорных контейнеров у дома № 246 на улице Герцена. Ведомство намерено организовать проверку.

– В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований ветеринарно-санитарных правил, санитарно-эпидемиологического законодательства при утилизации биологических отходов, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

К проверке надзорное ведомство привлечет специалистов Роспотребнадзора, Россельхознадзора и полиции.

Фото страшной находки опубликовала в социальных сетях одна из жительниц города. На них запечатлено несколько мертвых кошек и собака. 

1802