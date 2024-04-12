Мужчина получил 350 тыс. рублей от знакомого бизнесмена за фиктивный договор по ремонту филиала.

Мужчина получил 350 тыс. рублей от знакомого бизнесмена за фиктивный договор по ремонту филиала.

Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело заместителя руководителя БУ «МФЦ». Он обвинялся в получении взятки.

По версии следствия, мужчина получил от предпринимателя 350 тыс. рублей. За это он инициировал заключение финансовых договоров между МФЦ и компанией бизнесмена на ремонт, монтаж и демонтаж электрических сетей в здании филиала. Стоимость работ была оценена в 1,5 млн рублей. Также омич посодействовал беспрепятственному приему выполненных работ и их оплате.

– В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Омской области мероприятий чиновник был задержан по факту получения взятки в крупном размере от подконтрольного предпринимателя, – рассказали в УФСБ по Омской области.

Суд приговорил мужчину к штрафу 2,6 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок 5 лет. Кроме того, взятку в 350 тыс. рублей суд постановил конфисковать.