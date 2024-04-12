Мужчина получил 350 тыс. рублей от знакомого бизнесмена за фиктивный договор по ремонту филиала.
Ленинский районный суд рассмотрел уголовное дело заместителя руководителя БУ «МФЦ». Он обвинялся в получении взятки.
По версии следствия, мужчина получил от предпринимателя 350 тыс. рублей. За это он инициировал заключение финансовых договоров между МФЦ и компанией бизнесмена на ремонт, монтаж и демонтаж электрических сетей в здании филиала. Стоимость работ была оценена в 1,5 млн рублей. Также омич посодействовал беспрепятственному приему выполненных работ и их оплате.
– В результате проведенных сотрудниками УФСБ России по Омской области мероприятий чиновник был задержан по факту получения взятки в крупном размере от подконтрольного предпринимателя, – рассказали в УФСБ по Омской области.
Суд приговорил мужчину к штрафу 2,6 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, на срок 5 лет. Кроме того, взятку в 350 тыс. рублей суд постановил конфисковать.