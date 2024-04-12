Он размещал изображение героя мультфильма на своих товарах без разрешения киностудии, которой принадлежит персонаж.

Он размещал изображение героя мультфильма на своих товарах без разрешения киностудии, которой принадлежит персонаж.

«Киностудия Союзмультфильм» подала иск в Арбитражный суд Омской области к 39-летнему жителю поселка Таврического. С мужчины потребовали компенсацию за нарушение авторских прав. Как выяснилось в суде, предприниматель незаконно использовал изображение «Буратино» на своих товарах.

Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судебных приставов, суд взыскал с предпринимателя в пользу киностудии более 10 тыс. рублей. В эту сумму оценили компенсацию за использование изображения «Буратино», судебные издержки и почтовые расходы.

После этого исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в Таврическое районное отделение судебных приставов. Предпринимателя уведомили о возбуждении в отношении него исполнительного производства и принудительных мерах воздействия, если он не исполнит решение суда. Однако добровольно сельчанин платить не стал, и, чтобы компенсировать нарушение авторского права, приставам пришлось взыскать деньги с его счета.