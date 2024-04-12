Он размещал изображение героя мультфильма на своих товарах без разрешения киностудии, которой принадлежит персонаж.
«Киностудия Союзмультфильм» подала иск в Арбитражный суд Омской области к 39-летнему жителю поселка Таврического. С мужчины потребовали компенсацию за нарушение авторских прав. Как выяснилось в суде, предприниматель незаконно использовал изображение «Буратино» на своих товарах.
Как сообщили «Омск-информу» в пресс-службе судебных приставов, суд взыскал с предпринимателя в пользу киностудии более 10 тыс. рублей. В эту сумму оценили компенсацию за использование изображения «Буратино», судебные издержки и почтовые расходы.
После этого исполнительный документ поступил на принудительное исполнение в Таврическое районное отделение судебных приставов. Предпринимателя уведомили о возбуждении в отношении него исполнительного производства и принудительных мерах воздействия, если он не исполнит решение суда. Однако добровольно сельчанин платить не стал, и, чтобы компенсировать нарушение авторского права, приставам пришлось взыскать деньги с его счета.