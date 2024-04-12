Все автобусы будут окрашены в оранжевый цвет уже на заводе.

Все автобусы будут окрашены в оранжевый цвет уже на заводе.

Омские власти заключили контракт на поставку 44 экологичных автобусов большого класса НефАЗ. Об этом рассказал мэр Сергей Шелест. В Омск транспорт должен прибыть летом.

– Новые автобусы низкопольные, с откидными пандусами и местом для инвалидной коляски с креплениями. Вместимость салона составит не менее 95 человек, из которых 30 – места для сиденья. Подвижной состав также оснащен навигационными средствами, автоинформатором, системами видеонаблюдения, кондиционирования, регулировки угла наклона кузова, комплексом устройств безопасности для пассажиров (антизажим и блокировка движения при открытых дверях), тахографом и устройством вызова экстренных служб, – отметил мэр.

Также в транспорте будет 5 отопителей, а в салоне будет установлена дополнительная конвекторная батарея. Окна и двери салона будут иметь двойное остекление.

Все автобусы будут окрашены в оранжевый цвет уже на заводе. Это позволит сэкономить средства пассажирского предприятия на оклейку автобусов полимерной пленкой.