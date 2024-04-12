Омск-Информ
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·Общество

Пока следователи только выясняют, кому из должностных лиц предъявить обвинения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за выдачи незаконного разрешения на строительство дома в жилом комплексе «Мирапорт». В результате стройка угрожает целостности расположенных рядом многоэтажек. Ответить за это придется должностным лицам местных органов власти.
– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к преступлению лиц, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан, – сообщили в СК.
Напомним, на то, что стены их дома трескаются из-за слишком близкой стройки, пожаловались жильцы домов на Пригородной. Подвалы многоэтажек также регулярно затапливает канализационными водами.
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·Общество

Пока следователи только выясняют, кому из должностных лиц предъявить обвинения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности из-за выдачи незаконного разрешения на строительство дома в жилом комплексе «Мирапорт». В результате стройка угрожает целостности расположенных рядом многоэтажек. Ответить за это придется должностным лицам местных органов власти.
– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и причастных к преступлению лиц, принимаются меры к восстановлению нарушенных прав граждан, – сообщили в СК.
Напомним, на то, что стены их дома трескаются из-за слишком близкой стройки, пожаловались жильцы домов на Пригородной. Подвалы многоэтажек также регулярно затапливает канализационными водами.
2606