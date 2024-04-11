Омск-Информ
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·Общество

Под отключение попадают дома на улицах 40 лет Ракетных Войск, Яковлева, Герцена, Октябрьской и Химиков.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 16 и 18 апреля. В связи с этим некоторые горожане в Центральном и Советском округах останутся без воды.
Отключения 16 апреля с 11:00 до 24:00:
  • 40 лет Ракетных Войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;
  • Яковлева, 143, 108;
  • Герцена,44, 46, 55, 57, 63, 65;
  • Октябрьская, 110;
  • СНТ имени Левина;
  • СНТ «Степные зори»;
  • СНТ «Керамик-3»;
  • Водоразборная колонка по адресу: Смоленская, 5;
  • Воинская часть 489.
Отключения воды 18 апреля с 10:00 до 23:00 ожидают жителей домов № 55, 53, 51, 49, 47а на улице Химиков.
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·Общество

Под отключение попадают дома на улицах 40 лет Ракетных Войск, Яковлева, Герцена, Октябрьской и Химиков.
Омский водоканал запланировал ремонт сетей на 16 и 18 апреля. В связи с этим некоторые горожане в Центральном и Советском округах останутся без воды.
Отключения 16 апреля с 11:00 до 24:00:
  • 40 лет Ракетных Войск, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 17а, 19, 22;
  • Яковлева, 143, 108;
  • Герцена,44, 46, 55, 57, 63, 65;
  • Октябрьская, 110;
  • СНТ имени Левина;
  • СНТ «Степные зори»;
  • СНТ «Керамик-3»;
  • Водоразборная колонка по адресу: Смоленская, 5;
  • Воинская часть 489.
Отключения воды 18 апреля с 10:00 до 23:00 ожидают жителей домов № 55, 53, 51, 49, 47а на улице Химиков.
1768