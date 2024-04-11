Бабушка шла по краю дорог и была сбита 11-летним мальчиком, который управлял электросамокатом. Пенсионерке потребовалась помощь медиков.

Бабушка шла по краю дороги и была сбита 11-летним мальчиком, который управлял электросамокатом. Пенсионерке потребовалась помощь медиков.

С начала сезона электросамокатов в Омской области произошло уже два ДТП, связанных с ними.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, первое происшествия случилось 7 апреля около пяти часов вечера. 30-летний водитель автомобиля «Фольксваген-Поло» двигался по улице Перелета со стороны Шаронова. В районе многоэтажки № 27 он сбил двух людей, которые передвигались по нерегулируемому пешеходному переходу на одном электросамокате. В результате аварии в больницу с различными травмами попал 14-летний подросток. Именно он управлял самокатом.

Второе ДТП произошло вчера, 10 апреля, в 19 часов 45 минут в селе Знаменское на улице Октябрьской. 11-летний мальчик, управляя самокатом, сбил 74-летнюю женщину, которая шла в этот момент по краю дороги. Пенсионерке понадобилась помощь медиков.

По двум происшествиям стражи порядка проводят проверку.