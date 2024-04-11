Двухэтажный деревянный дом на улице Олега Кошевого признали аварийным два года назад, но жильцов обещали расселить лишь к 2029 году. Разобраться в ситуации решили следователи.

Двухэтажный деревянный дом на улице Олега Кошевого признали аварийным два года назад, но жильцов обещали расселить лишь к 2029 году. Разобраться в ситуации решили следователи.

Следователи заинтересовались еще одним аварийным домом в Омске. Здание находится на улице Олега Кошевого, 24. Как рассказали в пресс-службе СУ СК России по Омской области, двухэтажный деревянный дом построили в 1950 году, в 2022-м его признали аварийным. Однако расселить жильцов должны только в 2029 году.

Сейчас износ здания превышает 74 %. Такие показатели создают угрозу жизни и здоровью проживающим омичам. Стражи порядка организовали проверку. Им предстоит выяснить все обстоятельства и дать правовую оценку. После нее вынесут процессуальное решение.

Ранее суд обязал омских чиновников расселить жильцов аварийного дома в Иркутском тупике. Там в одной из квартир обрушился потолок.