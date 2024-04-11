Дом признали аварийным еще в прошлом году. Однако расселить жильцов решили только в 2025 году. Прокуратуре это не понравилось.

Дом признали аварийным еще в прошлом году. Однако расселить жильцов решили только в 2025 году. Прокуратуре это не понравилось.

В Омске прокуратура заинтересовалась аварийным жилым домом № 12 в Иркутском тупике.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, дом признали аварийным в мае прошлого года и подлежащим сносу. До конца 2029 года жильцов должны были расселить. Вскоре срок сократили до конца 2025 года. Однако в надзорном ведомстве добавили, что он является неразумным, так как в одной из квартир обрушился потолок.

– Имелась угроза обрушения потолочных перекрытий в иных помещениях. Физический износ конструктивных элементов здания превысил 72 %. В целях защиты прав граждан прокуратура направила в суд исковое заявление о понуждении администрации Омска предоставить жильцам муниципальных квартир в аварийном доме другие благоустроенные жилые помещения по договору социального найма, – отметили в областной прокуратуре.

Суд полностью встал на сторону ведомства. Судебное решение поставили на контроль.