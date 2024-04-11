Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Он погиб семь месяцев назад на территории Донецкой народной республики.
Депутаты Омского горсовета на заседании финансово-бюджетного комитета одобрили установку в Омске мемориальной доски герою спецоперации Артему Просвирякову. Окончательное решение они примут на пленарном заседании. Место установки доски не сообщается.
Просвиряков окончил академию МВД, был донором, работал в системе образования, а в сентябре 2022 года его призвали на военную службу. Он погиб 9 сентября 2023 года при исполнении воинского долга на территории Донецкой народной республики. Посмертно омича наградили орденом Мужества.
1904
·Общество

Он погиб семь месяцев назад на территории Донецкой народной республики.
Депутаты Омского горсовета на заседании финансово-бюджетного комитета одобрили установку в Омске мемориальной доски герою спецоперации Артему Просвирякову. Окончательное решение они примут на пленарном заседании. Место установки доски не сообщается.
Просвиряков окончил академию МВД, был донором, работал в системе образования, а в сентябре 2022 года его призвали на военную службу. Он погиб 9 сентября 2023 года при исполнении воинского долга на территории Донецкой народной республики. Посмертно омича наградили орденом Мужества.
1904