Психиатрическую экспертизу пока не провели, хотя женщина и находилась в лечебнице.
Омские следователи до сих пор не выяснили мотив 57-летней женщины, которая избила молотком по голове спящего 9-летнего внука, а потом ударила ножом свою 86-летнюю мать. Как сообщает omsk.aif.ru, соседи положительно отзывались о семье, отношения между бабушкой и внуком были дружескими.
После происшествия и пострадавший мальчик, и напавшая на него бабушка (она пыталась покончить с собой) попали в реанимацию. Пенсионерка с ножевым ранением тоже попала в больницу, однако всех троих уже выписали. После этого женщину отправили в психиатрическую лечебницу, откуда вчера перевели в СИЗО. Однако омичку все еще ожидает амбулаторная психиатрическая экспертиза.
Отметим, что медики оценивают состояние пострадавшего мальчика как удовлетворительное. После выписки из больницы его наблюдает невролог. Раз в два месяца ребенка также будут осматривать нейрохирурги, чтобы понять, потребуется ли ему пластическая операция или ее можно избежать.