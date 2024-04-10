Омск-Информ
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·Общество

Они выступят для бойцов и подарят медикам портативный рентген-аппарат.
Вчера в зону СВО впервые отправился самодеятельный вокальный коллектив из Надеждинского и Новотроицкого сельских домов культуры «Новая провинция». Для бойцов выступят в том числе депутат районного Совета, ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Долганов, заведующий Новотроицким сельским Домом культуры Александр Прибора, заведующий Надеждинским СДК Егор Зайцев, директор оздоровительного центра «Солнечная поляна» Геннадий Игнатов.
Музыканты везут в зону СВО не только свое творчество, но и портативный рентген-аппарат для полевых медиков 1307-го полка. Отметим, что в Луганскую Народную Республику в седьмой раз отправили гуманитарный конвой от Омского района.
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·Общество

Они выступят для бойцов и подарят медикам портативный рентген-аппарат.
Вчера в зону СВО впервые отправился самодеятельный вокальный коллектив из Надеждинского и Новотроицкого сельских домов культуры «Новая провинция». Для бойцов выступят в том числе депутат районного Совета, ветеран боевых действий в Афганистане Андрей Долганов, заведующий Новотроицким сельским Домом культуры Александр Прибора, заведующий Надеждинским СДК Егор Зайцев, директор оздоровительного центра «Солнечная поляна» Геннадий Игнатов.
Музыканты везут в зону СВО не только свое творчество, но и портативный рентген-аппарат для полевых медиков 1307-го полка. Отметим, что в Луганскую Народную Республику в седьмой раз отправили гуманитарный конвой от Омского района.
4809