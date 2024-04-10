Мужчина три дня скитался по Москве, но в конце концов ему помогли встретиться с родными.

Мужчина три дня скитался по Москве, но в конце концов ему помогли встретиться с родными.

Омич Игорь получил ранение в спецоперации на Украине: его контузило. Мужчина прошел реабилитацию в госпитале в Карачаево-Черкесии, а когда восстановился, купил билет до Омска транзитом через Москву.

Как сообщает Mash , он прилетел в столицу в 7:00, а вылететь в Омск должен был в 23:30. Перед рейсом мужчина поехал на такси посмотреть город и внезапно потерял память. Очнулся боец на улице, без документов и телефона. Сумку с ними он забыл в такси.

Мужчина три дня скитался по Москве, пока наконец не обратился в военкомат. Оттуда его передали в подмосковный филиал фонда «Защитники Отечества», где напоили и накормили. Сотрудники фонда также связались с сыном мужчины, который уже обзванивал экстренные службы.

Потерянную сумку с документами удалось вернуть. Все три дня водитель такси искал пассажира, который ее забыл. Таксист не только вернул омичу вещи, но и оплатил ночь в отеле, а потом отвез в аэропорт.

Омич добрался до родного поселка, где его ждали родственники.