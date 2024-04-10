Омск-Информ
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·Общество

Здание на Красном Пути уникально не только своей архитектурой. Внутри него в разное время были Сталин, Колчак и другие выдающиеся люди.

В этом году омскому Законодательному собранию исполняется 30 лет. За это время региональный парламент пережил немало изменений и переломных событий. Однако мало кому известно о судьбе одного из самых знаковых зданий центра Омска. 

Чтобы ближе познакомиться со стенами здания, для омских журналистов провели экскурсию. Представителям четвертой власти показали интересные находки, познакомили с архивными документами, представили выставку, посвященную истории становления областного парламента, где размещены материалы и фотографии депутатов семи созывов. Подготовили и экспозицию, посвященную деятельности первого спикера областного парламента Владимира Варнавского.

Корреспондент РИА «Омск-Информ» не только узнал вековую историю парламента, но и примерил на себя роль депутата заксобрания, а также посетил зал заседаний, где принимаются важные решения для жизни региона.

Памятник архитектуры

Все началось в 1914 году – в год Первой мировой войны. Изначально в нынешнем здании Заксобрания был расположен дом судебных установлений. Оно строилось по заказу Министерства юстиции Российской империи. Еще в 1861 году началась судебная реформа. Именно с того времени в России ввели судебную систему по образцу европейских государств. Однако в Омске судебная палата была открыта лишь в 1903 году. Палата не имела своего помещения, поэтому служащим приходилось арендовать здание.

– Соответствующие решения принимались городской думой. Был выделен большой участок. После этого составили проект. С этого, собственно, и началась история этого здания как памятника архитектуры. Автором проекта выступил архитектор Министерства юстиции Российской империи Василий Пруссаков. Этот человек оставил значительный след в истории отечественной архитектуры, но в основном он составлял проекты зданий, и это были здания, построеные в классическом стиле. Пруссаков составил более 150 проектов и эскизов судебных установлений для многих городов России, – рассказал начальник информационного аналитического сектора и информационного управления Заксобрания Омской области Антон Кораблев.

Здание строили военнопленные, которых тогда в Омске было большое количество. Один из них был чешский скульптор Владимир Винклер. Он создал внутренние декоративные элементы и лепнину в кабинетах. Все материалы были завезены из Новосибирска. Работы удалось завершить лишь спустя 5 лет – в 1919 году.

Осенью 1918 года первый этаж заняло правительство Александра Колчака, на втором разместилось Министерство юстиции, а на третьем – Судебная палата. С 1934 года в здание переехали руководящие органы Советов, партии и комсомола Омской области.

Люстры 40-х годов, стенд Варнавского и секретные документы

С годами облик здания менялся. Изначально вместо главного входа была арка. Через нее можно было пройти к Иртышу. Спустя время ее закрыли и установили входные двери. Таким образом, вместо арки на первом этаже образовалось фойе. Сейчас от арки осталась лишь ее имитация на стене.

А вот роскошные люстры 1940-х годов, которые висят в здании и по сей день, решили не демонтировать. Их доставил в Омск сам Климент Ворошилов. У люстры есть целый механизм: она опускается до пола на цепочке вручную.

Сейчас рядом со входом находится выставка с материалами заксобрания – архивными документами и фотографиями, а также книгами. На стенах висят фото депутатов всех семи созывов. Всего с 1994 года их 170 человек. Один из стендов посвящен бессменному председателю омского парламента Владимиру Варнавскому.

– По большому счету, систему работы и ее структуру во многом устраивал Варнавский, который, к сожалению, ушел из жизни в прошлом году, – отметил Антон Кораблев.

Одними из интересных экспонатов стали уникальные документы, которые нашли в стенах парламента. Это проект центрального отопления в Доме Советов, протоколы заседаний, старые газеты и дневники депутатов.

Сталин и депутаты

Следующей локацией, которую показали на экскурсии, стал зал заседаний. Журналисты получили возможность на несколько минут почувствовать себя в роли депутата – сесть в кресла народных избранников и проголосовать. Здесь же показали, как работает информационно-технологический комплекс.

А после экскурсии состоялась встреча с нынешним председателем омского Заксобрания Александром Артемовым.

– Здание Законодательного собрания – это наш живой свидетель истории. В кабинетах принимались хорошие и плохие решения. В здании побывали практически все, кто оказал влияние на историю нашего государства. Есть, к примеру, подозрения, что после визита Иосифа Сталина в Омск начались коллективизация и массовые репрессии. Что касается новейшей истории, то в 1994 году депутатам первого созыва было нелегко формировать законодательную базу, поэтому всю работу пришлось выстраивать с нуля. За это время проделана колоссальная работа, принято более 2500 законов, проведено свыше 400 заседаний, – рассказал спикер областного парламента.

По словам Артемова, в этом году торжественного события в честь 30-летия Заксобрания не будет. Сейчас не время для яркого празднования. Депутатов скромно поздравят на одном из заседаний.

3466Анастасия Чеснокова
·Общество

Здание на Красном Пути уникально не только своей архитектурой. Внутри него в разное время были Сталин, Колчак и другие выдающиеся люди.

В этом году омскому Законодательному собранию исполняется 30 лет. За это время региональный парламент пережил немало изменений и переломных событий. Однако мало кому известно о судьбе одного из самых знаковых зданий центра Омска. 

Чтобы ближе познакомиться со стенами здания, для омских журналистов провели экскурсию. Представителям четвертой власти показали интересные находки, познакомили с архивными документами, представили выставку, посвященную истории становления областного парламента, где размещены материалы и фотографии депутатов семи созывов. Подготовили и экспозицию, посвященную деятельности первого спикера областного парламента Владимира Варнавского.

Корреспондент РИА «Омск-Информ» не только узнал вековую историю парламента, но и примерил на себя роль депутата заксобрания, а также посетил зал заседаний, где принимаются важные решения для жизни региона.

Памятник архитектуры

Все началось в 1914 году – в год Первой мировой войны. Изначально в нынешнем здании Заксобрания был расположен дом судебных установлений. Оно строилось по заказу Министерства юстиции Российской империи. Еще в 1861 году началась судебная реформа. Именно с того времени в России ввели судебную систему по образцу европейских государств. Однако в Омске судебная палата была открыта лишь в 1903 году. Палата не имела своего помещения, поэтому служащим приходилось арендовать здание.

– Соответствующие решения принимались городской думой. Был выделен большой участок. После этого составили проект. С этого, собственно, и началась история этого здания как памятника архитектуры. Автором проекта выступил архитектор Министерства юстиции Российской империи Василий Пруссаков. Этот человек оставил значительный след в истории отечественной архитектуры, но в основном он составлял проекты зданий, и это были здания, построеные в классическом стиле. Пруссаков составил более 150 проектов и эскизов судебных установлений для многих городов России, – рассказал начальник информационного аналитического сектора и информационного управления Заксобрания Омской области Антон Кораблев.

Здание строили военнопленные, которых тогда в Омске было большое количество. Один из них был чешский скульптор Владимир Винклер. Он создал внутренние декоративные элементы и лепнину в кабинетах. Все материалы были завезены из Новосибирска. Работы удалось завершить лишь спустя 5 лет – в 1919 году.

Осенью 1918 года первый этаж заняло правительство Александра Колчака, на втором разместилось Министерство юстиции, а на третьем – Судебная палата. С 1934 года в здание переехали руководящие органы Советов, партии и комсомола Омской области.

Люстры 40-х годов, стенд Варнавского и секретные документы

С годами облик здания менялся. Изначально вместо главного входа была арка. Через нее можно было пройти к Иртышу. Спустя время ее закрыли и установили входные двери. Таким образом, вместо арки на первом этаже образовалось фойе. Сейчас от арки осталась лишь ее имитация на стене.

А вот роскошные люстры 1940-х годов, которые висят в здании и по сей день, решили не демонтировать. Их доставил в Омск сам Климент Ворошилов. У люстры есть целый механизм: она опускается до пола на цепочке вручную.

Сейчас рядом со входом находится выставка с материалами заксобрания – архивными документами и фотографиями, а также книгами. На стенах висят фото депутатов всех семи созывов. Всего с 1994 года их 170 человек. Один из стендов посвящен бессменному председателю омского парламента Владимиру Варнавскому.

– По большому счету, систему работы и ее структуру во многом устраивал Варнавский, который, к сожалению, ушел из жизни в прошлом году, – отметил Антон Кораблев.

Одними из интересных экспонатов стали уникальные документы, которые нашли в стенах парламента. Это проект центрального отопления в Доме Советов, протоколы заседаний, старые газеты и дневники депутатов.

Сталин и депутаты

Следующей локацией, которую показали на экскурсии, стал зал заседаний. Журналисты получили возможность на несколько минут почувствовать себя в роли депутата – сесть в кресла народных избранников и проголосовать. Здесь же показали, как работает информационно-технологический комплекс.

А после экскурсии состоялась встреча с нынешним председателем омского Заксобрания Александром Артемовым.

– Здание Законодательного собрания – это наш живой свидетель истории. В кабинетах принимались хорошие и плохие решения. В здании побывали практически все, кто оказал влияние на историю нашего государства. Есть, к примеру, подозрения, что после визита Иосифа Сталина в Омск начались коллективизация и массовые репрессии. Что касается новейшей истории, то в 1994 году депутатам первого созыва было нелегко формировать законодательную базу, поэтому всю работу пришлось выстраивать с нуля. За это время проделана колоссальная работа, принято более 2500 законов, проведено свыше 400 заседаний, – рассказал спикер областного парламента.

По словам Артемова, в этом году торжественного события в честь 30-летия Заксобрания не будет. Сейчас не время для яркого празднования. Депутатов скромно поздравят на одном из заседаний.

3466Анастасия Чеснокова