Он поручил доложить ему о промежуточных результатах проверки законности строительства жилого комплекса.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку в связи со строительством жилого комплекса «Мирапорт». Следователи выяснят, правомерно ли ООО «Причал-55» выдали разрешение.
– В результате возведения зданий на стенах расположенных поблизости многоквартирных домов образовались трещины, нарушилась целостность трубопроводов, из-за чего помещения оказались затоплены канализационными стоками, – сообщает Информационный центр СК России.
Бастрыкин также поручил руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Винникову доложить о промежуточных результатах проверки.
Напомним, что жители домов на улице Пригородной уже несколько месяцев бьют тревогу из-за возводимого рядом жилого комплекса. Забивка свай привела к трещинам в одном из домов.