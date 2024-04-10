Суд признал недействительными торги и заключенные договоры купли-продажи двух причалов на Иртыше и Оми.

Суд признал недействительными торги и заключенные договоры купли-продажи двух причалов на Иртыше и Оми.

Арбитражный суд Омской области признал недействительными торги и заключенные договоры купли-продажи двух причалов на Иртыше и Оми. Речь идет об объектах, расположенных на площади Бухгольца.

Летом прошлого года региональное Росимущества провело аукцион, по итогам которого предприниматель Мнацакан Саркисян купил объекты за 2,1 млн рублей. После он перепродал причалы коммерческой организации.

– В связи с выявленными нарушениями законодательства о приватизации государственного имущества, допущенными в ходе аукциона, прокуратура направила в суд исковое заявление о признании недействительными проведенных торгов и договоров купли-продажи причальных сооружений, – рассказали в областной прокуратуре.

Суд удовлетворил иск и обязал покупателя возвратить причальные сооружения в федеральную собственность. Решение еще не вступило в законную силу.