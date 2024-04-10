В разгар ссоры он не менее 140 раз ударил супругу неустановленным предметом. От полученных травм женщина умерла на месте.

В разгар ссоры он не менее 140 раз ударил супругу неустановленным предметом. От полученных травм женщина умерла на месте.

Кировский районный суд вынес приговор 51-летнему омичу, который обвинялся в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человеку, повлекшем по неосторожности его смерть.

По версии следствия, 18 ноября прошлого года мужчина поссорился со своей супругой. В разгар ссоры он не менее 140 раз ударил ее неустановленным предметом. От полученных травм женщина умерла на месте.

Свою вину омич так и не признал. Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, суд отправил его в колонию строгого режима на 9 лет.