Комиссия займется координированием работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.
Председатель правительства России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию, которую возглавил руководитель МЧС России Александр Куренков. Комиссия займется координированием работы по предупреждению и ликвидации последствий паводков.
В состав комиссии вошли глава федерального Минздрава Михаил Мурашко, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, начальник Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Александр Трембицкий и другие представители власти.
Пополнили состав комиссии и губернаторы, среди которых оказался и Виталий Хоценко. Также в комиссию вошли главы Самарской, Курганской, Оренбургской, Тюменской, Брянской и других областей.
Напомним, в регионе в зоне затопления находятся 8 домов и 120 приусадебных участков.