Сотрудники лаборатории водоканала рассказали о том, как именно вода из Иртыша попадает в дома омичей уже полностью пригодной для питья.

Сотрудники лаборатории водоканала рассказали о том, как именно вода из Иртыша попадает в дома омичей уже полностью пригодной для питья.

Этой весной жители Омска могли убедиться, что заявленные рекорды по выпадению осадков были не просто сухими цифрами. Даже в обычный период таяния снега в Иртыш попадает огромное количество талой воды, которая, естественно, собирает грязь со всего города. Из-за этого появляется огромное количество недостоверной информации, которая вызывает среди жителей панику.

Омский водоканал развеивает эти мифы: несмотря на паводок, все сооружения водоподготовки и лаборатории работают в режиме, который исключает попадание чрезмерного количества загрязняющих веществ в систему водоснабжения города.

– Для нас работа в весенний период проходит в усиленном режиме – как и всегда весной, – рассказывает начальник лаборатории сооружений водоподготовки Елена Токарева. – Водоканал абсолютно полностью готов к периоду паводков, готов к тому, что Иртыш «просыпается». Более того, мы с точностью знаем, к примеру, насколько увеличивается содержание микроорганизмов в воде с каждым днем. Естественно, все меры, чтобы справиться с этим, у нас полностью в наличии.

Лаборатория предприятия увеличивает частоту ежедневного отбора воды, частоту смены фильтров, постоянно определяет в точности необходимое количество реагентов, которые следует добавить при очистке. Работа полностью налажена, и подобные ситуации для водоканала не являются чем-то необычным. За апрель, май и июнь специалисты лабораторного центра отберут и исследуют более 44 тыс. проб питьевой воды. Ежедневно пробы воды отбираются в 64 точках городской распределительной сети. В итоге в кранах горожан – чистая и полезная питьевая вода, мутность которой в десять раз меньше допустимых гигиенических нормативов – 0,15 мг/литр при норме 1,5 мг/литр.

– Максимальную мутность речной воды мы фиксируем в апреле и мае, – отмечает Елена Токарева. – Лабораторный центр «Росводоканал Омск» проверяет качество питьевой воды по 160 показателям состава и свойств. Каждый час на выходе в городскую водопроводную сеть проверяется мутность воды и остаточное содержание хлора, объем которого в целях дезинфекции в период паводка увеличивают примерно на 15 %. Но в дома омичей подается вода, соответствующая санитарным нормам, – с содержанием хлора не выше 0,3–0,5 миллиграмма на литр.

Несмотря на жалобы о том, что вода в Омске пахнет хлоркой, этот способ очистки, по словам начальника лаборатории, является наиболее эффективным применительно к большим городам. Сам по себе метод очистки был бы вреден, если бы не вводились дополнительные реагенты, которые сводят на нет вредное воздействие хлора. Тем не менее запах остается.

– Большинство наших сотрудников отчетливо понимают, что каждому из нас жить в этом городе, что мы работаем в том числе и для себя. И я без преувеличения хочу сказать, что в нашем городе качество воды очень высокое, в некоторых других крупных городах вода ни в какое сравнение не идет с Омском, – признается Елена Токарева. – А если вы хотите избавиться от запаха – поставьте воду в стеклянный графин на пару часов.

Кроме того, Омский водоканал рассказал о том, что он направил в помощь в затопленный Орск передвижную лабораторию контроля качества воды. Предприятие не остается в стороне во время такого стихийного бедствия. Эта лаборатория оборудована для диагностики воды по целому ряду показателей: температуре, запаху, привкусу, кислотности, мутности, остаточному хлору, растворенному кислороду, щелочности и электропроводности. Главное преимущество автолаборатории в том, что оперативная и достоверная информация о пробах фиксируется на месте, что позволяет принимать своевременные меры по обеспечению качества питьевой воды.

Два лаборанта и водитель будут помогать жителям Орска, которые оказались в условиях затопления из-за многоводного паводка.