Движение будет осуществляться в шести фазах. Принятые изменения должны позволить исключить конфликт встречного транспорта на улице Перелета.

Движение будет осуществляться в шести фазах. Принятые изменения должны позволить исключить конфликт встречного транспорта на улице Перелета.

На пересечении улиц Перелета и Степанца провели очередную корректировку пофазного регулирования светофора. О том, что изменилось, рассказал в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест.

Движение будет осуществляться в шести фазах. В первой и второй фазах разрешается движение машин, которые едут по улице Перелета со стороны улицы Крупской во всех направлениях. В первой фазе при повороте налево нужно пропустить пешеходов, пересекающим улицу Степанца на зеленый свет.

В третьей и четвертой фазах разрешается движение транспорта, который едет по улице Перелета со стороны проспекта Комарова во всех направлениях. В третьей фазе при повороте налево нужно пропустить пешеходов, переходящим улицу Степанца на зеленый свет. В пятой фазе разрешается движение транспорта, который едет по улице Степанца со стороны улицы Туполева во всех направлениях.

В шестой фазе разрешается движение транспорта, едущего по улице Степанца со стороны улицы Лукашевича во всех направлениях. Но при повороте налево нужно пропускать пешеходов, пересекающих улицу Перелета на зеленый свет.

– Принятые изменения позволяют исключить конфликт встречных транспортных потоков, следующих по улице Перелета, что позволит заранее занимать вторую полосу для движения в прямом направлении, – отметил Шелест.

Продолжительность работы разрешающих сигналов для различных направлений устанавливается в зависимости от времени суток и фактической загруженности перекрестка.