Омск-Информ
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·Общество

Он участвовал в спецоперации на Украине больше четырех месяцев.
Администрация Славянского сельского поселения Нововаршавского района сообщила о гибели на СВО 53-летнего местного жителя Василия Колтыго. Он подписал контракт 12 октября 2023 года. 
Гвардии младший сержант и гранатометчик 12-й парашютно-десантной роты Колтыго погиб 24 февраля, однако об этом стало известно только в начале апреля.
Прощание с бойцом состоялось 7 апреля в местном Доме культуры.
1509
·Общество

Он участвовал в спецоперации на Украине больше четырех месяцев.
Администрация Славянского сельского поселения Нововаршавского района сообщила о гибели на СВО 53-летнего местного жителя Василия Колтыго. Он подписал контракт 12 октября 2023 года. 
Гвардии младший сержант и гранатометчик 12-й парашютно-десантной роты Колтыго погиб 24 февраля, однако об этом стало известно только в начале апреля.
Прощание с бойцом состоялось 7 апреля в местном Доме культуры.
1509