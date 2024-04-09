Они успели продать все украшения, которые украли. Стоимость награбленного составляет 1,7 млн рублей.

Они успели продать все украшения, которые украли. Стоимость награбленного составляет 1,7 млн рублей.

Омская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении ювелирных изделий на 1,7 млн рублей. Его рассмотрит Октябрьский районный суд.

Напомним, двух местных жителей обвиняют в грабеже в особо крупном размере. По версии следствия, 8 октября прошлого года они договорились совершить преступление. Сообщники подыскали подходящие камуфляжные костюмы, балаклавы, молоток и вечером приехали к магазину на улице Кирова. Преступники передвигались на машине.

Один из преступников вошел внутрь, разбил молотком стеклянную витрину и забрал два планшета с золотыми изделиями. Второй участник ограбления ждал в машине. После преступления оба скрылись. Перед тем как их поймали, мужчины успели сдать украшения в ломбарды в других регионах.