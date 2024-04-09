На все эти проекты власти выделят средства уже в текущем году.
В Омске подвели итоги конкурса муниципальных грантов 2024 года. Из 297 заявок некоммерческих организаций комиссия одобрила 187. Отметим, что власти поддержали сразу 128 проектов в номинации «Решают люди».
– Это означает, что в Омске появится еще 128 облагороженных территорий, будь то школьных двор, сквер у дома, детская или спортивная площадка, – рассказал в своем ТГ-канале мэр Омска Сергей Шелест.
Каждый из проектов получит финансовую поддержку. На благоустройство одной территории выделят до 10 млн рублей. На реализацию каждого проекта в номинациях «Своих не бросаем», «Семья и спорт» и «Наши традиции» омичи получат до 700 тысяч.
Ранее сообщалось, что по проекту «Решают люди» в Омской области также появятся 20 спортивных площадок: в Исилькульском, Тевризском, Таврическом, Большереченском, Одесском, Азовском, Крутинском, Нововаршавском, Называевском, Саргатском, Муромцевском, Щербакульском, Омском районах, а также в Таре и Калачинске.