Где-то оборудуют спортивные площадки, где-то хоккейные коробки, а где-то появятся новые стадионы.

Где-то оборудуют спортивные площадки, где-то хоккейные коробки, а где-то появятся новые стадионы.

В этом году в Омской области появится 45 новых спортивных и молодежных пространств. Все они являются инициативами благоустройства в рамках областного проекта «Решают люди». Об этом рассказал губернатор Виталий Хоценко.

Так, 20 спортивных площадок появятся в Исилькульском, Тевризском, Таврическом, Большереченском, Одесском, Азовском, Крутинском, Нововаршавском, Называевском, Саргатском, Муромцевском, Щербакульском, Омском районах, а также в Таре и Калачинске.

Кроме того, 10 хоккейных коробок обустроят в поселке Алексеевском Горьковского района, Воскресенке и Ивановке Калачинского района, Курносово Большереченского района, поселке Москаленском Марьяновского района, Алексеевке Москаленского района, селе Путь Социализма Называевского района, Юрьевке Павлоградского района, Хлебодаровке Русско-Полянского района, селе Щербаки Саргатского района.

– Обустроим семь стадионов в Крутинке и Таре, поселке Октябрьском Тюкалинского района, Ганновке Одесского района, селах Оглухино и Новокарасук Крутинского района, Максимовке Шербакульского района. Кроме того, в поселке Любинском сделаем велодорожку, в Новоцарицыно Москаленского района – поле для мини-футбола, в Саргатке – площадку для игры в городки, в селе Азово – скейт-парк. Займемся и благоустройством территории у спортшколы и молодежного центра в Колосовке. А в детском лагере «Юбилейный» Полтавского района оборудуем киноконцертную площадку, – добавил Хоценко.

Реализация проектов уже началась. Основной объем средств составляет 465 млн рублей.