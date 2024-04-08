Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Такую причину продажи небольшого бизнеса указал сам предприниматель. Его точка популярна у рабочих крупного завода.

Житель Омска выставил на продажу магазин разливного пива из-за повестки в армию. Торговая точка находится на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия, неподалеку от радиозавода имени Попова. Сотрудники предприятия, уверяет продавец, часто к нему наведываются.

– Рядом завод, много приходящих оттуда. Товарный остаток примерно на 30–40 тысяч рублей, – указано в объявлении на популярном сайте.

Готовый бизнес со всем необходимым оборудованием продается за 400 тыс. рублей. Также собственник готов сдать точку в аренду за 35 тысяч в месяц.

·Экономика/Бизнес

Такую причину продажи небольшого бизнеса указал сам предприниматель. Его точка популярна у рабочих крупного завода.

Житель Омска выставил на продажу магазин разливного пива из-за повестки в армию. Торговая точка находится на пересечении улиц 10 лет Октября и 25-я Линия, неподалеку от радиозавода имени Попова. Сотрудники предприятия, уверяет продавец, часто к нему наведываются.

– Рядом завод, много приходящих оттуда. Товарный остаток примерно на 30–40 тысяч рублей, – указано в объявлении на популярном сайте.

Готовый бизнес со всем необходимым оборудованием продается за 400 тыс. рублей. Также собственник готов сдать точку в аренду за 35 тысяч в месяц.