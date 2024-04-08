Омск-Информ
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·Общество

Новым председателем Арбитражного апелляционного суда стал 47-летний Евгений Кливер.

У 8-го Арбитражного апелляционного суда Омской области появился новый председатель. Как сообщает сайт «Право-300», им стал Евгений Кливер. Кроме Кливера на эту должность претендовала действующая глава суда Светлана Фролова. Однако из-за жалоб коллег рекомендацию от коллегии судей получить ей не удалось.

Кливеру 47 лет. Он родился в Омске. С 2008 года был заместителем председателя вышестоящего 8-го арбитражного апелляционного суда. В 2017 году участвовал в конкурсе на должность председателя, но ВККС его кандидатуру не поддержала. В феврале 2020 года Кливер получил должность заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.

·Общество

Новым председателем Арбитражного апелляционного суда стал 47-летний Евгений Кливер.

У 8-го Арбитражного апелляционного суда Омской области появился новый председатель. Как сообщает сайт «Право-300», им стал Евгений Кливер. Кроме Кливера на эту должность претендовала действующая глава суда Светлана Фролова. Однако из-за жалоб коллег рекомендацию от коллегии судей получить ей не удалось.

Кливеру 47 лет. Он родился в Омске. С 2008 года был заместителем председателя вышестоящего 8-го арбитражного апелляционного суда. В 2017 году участвовал в конкурсе на должность председателя, но ВККС его кандидатуру не поддержала. В феврале 2020 года Кливер получил должность заместителя председателя Арбитражного суда Омской области.