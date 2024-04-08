Они решили проехать пешеходный переход, не снижая скорость, но их сбил автомобиль.

Они решили проехать пешеходный переход, не снижая скорость, но их сбил автомобиль.

В соцсетях появилась видеозапись с моментом ДТП на улице Перелета в Кировском округе. На видео двое молодых людей, ехавшие на одном электросамокате, решили проехать пешеходный переход, не снижая скорость. Однако их сбил автомобиль.

После столкновения парней отбросило на капот машины, но они сразу же смогли встать. В ГИБДД РИА «Омск-иформ» заявили, что информации об аварии им не поступало.

Напомним, что сезон электросамокатов в Омске начался 3 апреля. В этом году в городе для проката будет доступно 2200 средств передвижения.