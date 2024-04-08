Омск-Информ
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·Общество

Однако информации о точной дате открытия пока нет.
На территории парка «Зеленый остров» начали устанавливать новые юрты. В них будет размещаться кафе «Чайная юрта». Однако информации о точной дате открытия пока нет.
– Сомневаюсь, что в ближайшие два месяца я откроюсь. Построено только 40 % юрты. Здесь ни света, ни воды, – рассказал NGS55.RU владелец кафе «Чайная юрта» Евгений Непша.
Напомним, что заведение закрылось в ноябре прошлого года. Однако после владельцы кафе сообщили, что оно откроется в другом месте.
·Общество

Однако информации о точной дате открытия пока нет.
На территории парка «Зеленый остров» начали устанавливать новые юрты. В них будет размещаться кафе «Чайная юрта». Однако информации о точной дате открытия пока нет.
– Сомневаюсь, что в ближайшие два месяца я откроюсь. Построено только 40 % юрты. Здесь ни света, ни воды, – рассказал NGS55.RU владелец кафе «Чайная юрта» Евгений Непша.
Напомним, что заведение закрылось в ноябре прошлого года. Однако после владельцы кафе сообщили, что оно откроется в другом месте.