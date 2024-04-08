Примерно 30 % омичей признались, что сменили бы работу ради увеличения дохода.

Примерно 30 % омичей признались, что сменили бы работу ради увеличения дохода.

Около 70 % жителей Омской области рассказали, что всегда указывают желаемый уровень зарплаты в резюме. Они отмечают, что такой подход позволяет экономить время и не откликаться на предложения, которые не соответствуют их зарплатным ожиданиям.

Примерно 30 % омичей признались, что сменили бы работу ради увеличения дохода. Еще 22 % готовы трудоустроиться на новое место, если будут уверены, что зарплата будет демонстрировать степень их профессионализма.

– 20 % соискателей указывают в резюме завышенную зарплату: у 3 % она выше реальных ожиданий на 15 %, еще у 12 % – на 10 %, и еще 4 % соискателей завышают ожидания более чем на 15 %. Чаще всех завышать зарплатные ожидания склонны ИТ-специалисты (26 %), представители науки и образования (22 %) и маркетологи (21 %), – говорится в исследовании hh.ru.

Чаще всего при выборе новой работы омичи обращают внимание на ситуацию на рынке и соотносят размер предлагаемой зарплаты со своими потребностями.