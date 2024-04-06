Омск-Информ
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·Спорт

На крыльце здания, которое находится напротив театра «Арлекин», оказалось отечественное авто.

Вчера двери здания на проспекте Маркса, 36, были атакованы изделием отечественного автопрома. Как сообщает Om1, туда влетел автомобиль ВАЗ.

Что случилось с машиной, неизвестно. Но после случившегося ее увезли на эвакуаторе.

В дверях, которую протаранил ВАЗ, оказались разбиты стекла. Добавим, что любители спортивных ставок хорошо знают это место. Именно здесь располагается вход в офисы нескольких букмекерских контор.

·Спорт

На крыльце здания, которое находится напротив театра «Арлекин», оказалось отечественное авто.

Вчера двери здания на проспекте Маркса, 36, были атакованы изделием отечественного автопрома. Как сообщает Om1, туда влетел автомобиль ВАЗ.

Что случилось с машиной, неизвестно. Но после случившегося ее увезли на эвакуаторе.

В дверях, которую протаранил ВАЗ, оказались разбиты стекла. Добавим, что любители спортивных ставок хорошо знают это место. Именно здесь располагается вход в офисы нескольких букмекерских контор.