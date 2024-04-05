Омичи старше 55 лет все чаще стали интересоваться покупкой ювелирных украшений. Больше всего они покупали цепи, кольца и серьги.

Омичи старше 55 лет все чаще стали интересоваться покупкой ювелирных украшений. Больше всего они покупали цепи, кольца и серьги.

В прошлом году омичи старше 55 лет стали чаще покупать ювелирные украшения. Число их покупок увеличилось на 20 %. Это показало исследование аналитического центра SOKOLOV.

Так, чаще всего приобретали цепи. Их доля составила 31 % от общего числа. Кроме того, в список попали серьги (25 %), кольца (21 %), подвески (10 %), браслеты (7 %), колье (3 %) и броши (2 %).

Самым популярным металлом остается серебро, а также красное золото.