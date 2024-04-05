Мальчика, который своими письмами сорвал учебный процесс, могут продержать там целый месяц.
После обращения правоохранителей Ленинский районный суд решил поместить в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 13-летнего омича, который «заминировал» свою школу. Мальчик проведет в центре необходимый для профилактической работы срок, но не более 30 суток.
Как сообщили в суде, 21 и 28 февраля на электронную почту школы пришли сообщения о минировании здания. Сотрудники образовательного учреждения обратились к полицейским, которые вычислили отправителя. Им оказался ученик школы. Мальчик хотел, чтобы всех эвакуировали и он мог пораньше уйти с уроков домой.
Это не первый подобный инцидент, который произошел в омских школах. Ранее сообщалось, что подросток очень не хотел писать диктант по русскому языку, поэтому на перемене отправил письмо о бомбе. До этого происшествия юный омич на учете в полиции не состоял, его семья считается благополучной.