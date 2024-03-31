13-летний школьник не хотел писать диктант по русскому языку и поэтому решил пошутить о минировании школы. Но такую шутку не оценили сотрудники полиции.

13-летний школьник не хотел писать диктант по русскому языку и поэтому решил пошутить о минировании школы. Но такую шутку не оценили сотрудники полиции.

В отдел полиции № 4 поступило сообщение о минировании одной из школ в Ленинском округе. На место происшествия сразу же выехали следственно-оперативная группа, взрывотехник и медицинские работники. Однако, прибыв в школу, стражи порядка выяснили, что это ложный вызов.

– Сотрудники полиции оцепили прилегающую территорию, эвакуировали учащихся и работников образовательного учреждения. При проведении проверочных мероприятий предметов и веществ, представляющих опасность, не обнаружено, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

Оказалось, что сообщение поступило на электронную почту образовательного учреждения от 13-летнего школьника. Подросток рассказал, что не хотел писать диктант по русскому языку, поэтому решил отправить сообщение на перемене.

Ранее юный омич на учете в полиции не состоял, проживает в благополучной семье, где воспитываются еще двое детей. Мальчика поставили на профилактический учет. Сейчас с ним работают инспекторы по делам несовершеннолетних.