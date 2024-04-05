Чтобы не опоздать на рейс, омичам поможет голосовой робот. Его разработал МегаФон.

Чтобы не опоздать на рейс, омичам поможет голосовой робот. Его разработал МегаФон.

Внедрение технологии уже значительно сократило время обработки запросов в периоды нестабильной погоды и улучшило качество обслуживания пассажиров контактного центра перевозчика.

МегаФон создал самообучающегося голосового робота-консультанта, который помогает пассажирам авиакомпании NordStar контролировать точное время вылета и прилета. Его разработчиками стали IT-специалисты МегаФона и NordStar, которые с нуля создали и обучили голосового робота на базе нейросети, проанализировав около 10 тыс. звонков от пассажиров с различными диалогами и интонациями.

- Полеты в северной части страны всегда сопряжены с рисками не только техническими, но и погодными. В прошлом году NordStar перевезла больше миллиона человек и планы каждого клиента зависели от возможностей авиакомпании оперативно уведомлять об изменениях на рейсе. Уверена, что голосовой помощник станет для пассажиров незаменимым другом в подготовке к полетам, а для авиакомпании – важным помощником в организации перевозок, - отметила директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона Наталья Талдыкина.

Робот уже консультирует клиентов по вопросам изменения расписания и статусу рейсов. Голос ему подарили профессиональные актеры, благодаря чему пассажиры с ним общаются, считывая дружелюбные ноты в голосе.

- Авиакомпания NordStar выбрала IT-решение МегаФона за высокое качество услуг, отличный сервис, наличие открытого API и возможность интеграции с производственной системой и телефонией авиакомпании. Робот уже показал свою эффективность в сокращении времени ожидания на линии, особенно в нестандартных ситуациях, и улучшении обслуживания, включая увеличение конверсии звонков. Так, например, за все время работы робота-консультанта было обработано более 60% входящих звонков пассажиров по вопросам расписания и статуса рейсов, что позволило снизить нагрузку с реальных специалистов контактного центра, обрабатывающих другие индивидуальные запросы пассажиров. Мы продолжаем развивать использование искусственного интеллекта в своей экосистеме и планируем задействовать нейросети для улучшения процесса продажи билетов, предоставления дополнительной справочной информации и, возможно, консультаций пассажиров по вопросам багажа, - добавил генеральный директор авиакомпании NordStar Леонид Мохов.

Искусственный интеллект принимает все звонки первой линии. Однако, если в процессе диалога возникнет вопрос не по сценарию, то нейросеть предложит собеседнику перенаправить разговор на профильного коллегу – реального специалиста контактного центра. За работой цифрового помощника в режиме онлайн наблюдают эксперты и, если разговор был переведен на сотрудника, то они анализируют скрипт нейросети заново и проводят дообучение робота.

ПАО «МегаФон», https://megafon.ru