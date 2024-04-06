Самое трудное – пережить дни без связи, когда муж находится на задании. Самым страшным для Анны было известие о ранении любимого человека.

Самое трудное – пережить дни без связи, когда муж находится на задании. Самым страшным для Анны было известие о ранении любимого человека.

Специальная военная операция идет третий год. Все больше жителей России, и омичей в том числе, вовлекаются в этот процесс. Кто-то выполняет условия контракта, кто-то уже вернулся оттуда или только собирается. А еще больше вовлеченных людей осталось дома. Жены, подруги, матери, дети и другие близкие люди ждут своих любимых. РИА «Омск-информ» начинает серию публикаций, посвященных этой теме. Нашими героями станут и те, кто ждет, и ветераны СВО, и те, кто оказывает им помощь.

Первая наша героиня – Анна из Омска, супруга бойца СВО Ивана (имя изменено). Она рассказала об истории своей семьи, о том, каково быть женой военнослужащего, находящегося «за ленточкой», а также о своем отношении к тем, кто не принимает ситуацию в целом.

Не усатый нянь

Познакомились Анна и Иван лет восемь назад. Анна на тот момент разошлась с мужем, оказалась одна с двумя сыновьями. Младшему не было и года, старший готовился к школе. Оставаться в декретном отпуске возможности не стало, нужно было зарабатывать на жизнь. Соседка по лестничной площадке согласилась стать няней младшему ребенку. Иван на тот момент была гражданским супругом этой женщины, работал вахтовым методом и дома появлялся нечасто. Когда приезжал, тоже нянчился с Аниным малышом. Постепенно обратил внимание на маму мальчика. Но Анна этого старалась не замечать: молодой мужчина был несвободен. Для нее такие отношения неприемлемы.

Прошли годы. Со своей гражданской женой Иван давно расстался. Анна начала получать от бывшего «няня» сообщения в мессенджерах.

– Я его везде блокировала, а он продолжал упорствовать. Упорство в его характере. Он ведь бывший спортсмен, каратист. Есть медали, пояс. Его отец рассказывал, что специально вызывали мастера из Японии, чтобы он здесь принял экзамен. Только года три назад согласилась погулять по набережной. Так с тех пор и гуляли, – смеется Анна.

…Фактически семьей они стали чуть более двух лет назад. Младший сын помнит, как Иван его нянчил, поэтому называет отцом. Старший, ему сейчас 15, воспринимает маминого мужа скорее как старшего друга, обращается по имени. А официально пара стала супругами в октябре прошлого года. Свадьбы как таковой не было. Всем близким в тот день сказали, что пошли покупать ремень.

Не корысти ради

Иван по профессии строитель, специалист по отделочным работам, в его образовательной копилке множество «корочек». В общем, мастер на все руки. Вахтовым методом работал в Москве, на Дальнем Востоке, на Севере. Уезжал из Омска надолго, в деньгах никогда не нуждался. Никаких долгов-кредитов не имел. Таким образом, решение пойти на СВО никак не было вызвано корыстными мотивами.

Анна вспоминает, что осенью 2022 года, как только началась мобилизация, Иван сразу пошел в военкомат. Не взяли из-за судимости, случившейся по глупости, в далекой молодости. Парню было 18 лет, сел за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, врезался в столб. Никто не пострадал, кроме авто и столба. Однако судимость стала пятном в биографии и шлагбаумом для службы в армии. Не взяли даже добровольцем. Но Иван не сдавался. Дело в том, что о службе в армии он грезил всю жизнь. И когда летом прошлого года президент РФ подписал закон о возможности призыва осужденных на службу по контракту (за исключением совершавших тяжкие преступления), мечта Ивана приблизилась к реализации.

– Этот вопрос поднимался много раз, но я не верила. В какой-то момент он уехал погостить к бабушке, а вернулся уже с контрактом на руках, – вспоминает Анна.

Она отмечает, что Ивана по жизни привлекала военная тематика. Он, к примеру, на слух определяет, какой летит самолет, разбирается в оружии, может его собрать-разобрать. Мужчина всегда был в отличной физической форме.

– Любит документальные фильмы, хорошо знает историю, отличная память на цифры, например, номер телефона запоминает с первого взгляда. У него хорошая физическая подготовка, – характеризует супруга Анна.

Глядя на суммы подъемных, которые сулят контрактникам, можно подумать, что на эти деньги можно решить какие-то свои проблемы. В реальности большая часть средств контрактника уходит на покупку обмундирования.

– Все подъемные потратили, купили все, что нужно, на рынке, еще три месяца выплачивали по 50 тысяч от региона, – рассказывает Анна. – Аптечку докупала сама, буквально закинула ее в последний КамАЗ, увозящий ребят.

Отпуск по ранению

Иван уехал в военную часть, предварительно пройдя обучение на Донбассе. А буквально через 2-3 похода «за ленточку», в ноябре прошлого года, получил ранение. Как умели, бойцы оказали друг другу первую медицинскую помощь. После ранения Иван с товарищами выкапывался из-под земли около двух суток, пока не подоспела помощь.

Диагностировали контузию, трещину в мениске. Сначала оказался в ростовском госпитале.

Анна едва сдерживает слезы, вспоминая об этом моменте. О ранении она узнала в обед . В этот же день был юбилей у свекра. Поехала, поздравила, ничего никому говорить не стала, не хотелось портить праздник близким людям. А на следующий день с утра решила все вопросы на работе и уже к вечеру прилетела в Ростов.

– Было очень страшно, муж кричал по ночам. Его мучило чувство вины, что он три шага не успел добежать до парня, а того привалило, и он погиб. Всех вывел, а этого парня не успел, – вспоминает Анна.

Из Ростова раненого перевели в Анапу, а позднее – в Уссурийск, где сделали операцию. По больницам Иван мотался около месяца, а потом был отпуск домой. Ранение, кстати, не повод для прекращения контракта: его подписывают минимум на год. Подлечили, и будь добр вернуться в строй. Иван так и сделал, о каком-то ином развитии событий у омича не было и мыслей.

Пока Иван был в Омске, помогал Анне с обустройство группы в детском садике, где она работает воспитателем. Дети из группы тянутся к герою. С собой на спецоперацию он увез детские рисунки, поделки, а еще родители ребятишек связали шерстяные носки и передали бойцам.

Мысли только о хорошем

Анна бывает на связи с мужем, когда он находится в расположении воинской части. А когда уходит на задания, контакт прерывается. Режим молчания может длиться 10 дней и больше. И это самое тяжелое время неизвестности и ожидания.

На работе время летит быстро, в гости по вечерам приходит соседка, поддерживают дети. Младший вообще на все согласен. Гулять так гулять. Он тоже тоскует по человеку, заменившему ему отца. У старшего свои интересы, но поддержку семьи это не отменяет.

– Стараюсь думать только о хорошем. Когда понимаю, что «загоняюсь», беру детей в охапку, и идем с ними гулять. Стараемся не ходить по тем местам, где гуляли раньше вместе, чтобы не вспоминать, на каких лавочках с мужем сидели, где случайно рассыпали чипсы и тому подобное. Я думаю, что все будет хорошо и муж вернется уже в этом году, – уверена Анна.

Женщина очень не хочет, чтобы Иван продлевал контракт. Хотя это в его характере.

Всегда помогут

В такой ситуации важна поддержка. Она есть на работе. Две коллеги Анны тоже ждут мужей с СВО. А когда понадобился юрист, помогли в филиале Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества Омск».

– Не знала, как собрать документы по ранению, а еще надо было по доверенности Ивана закрыть его ИП, уже образовалась задолженность по налогам. Узнавала о льготах по ЖКУ. Все вопросы решили, – рассказала Анна.

А еще был волнительный момент, когда муж долго не выходил на связь. Найти его помогли через Фонд.

Под юбкой не спрячешь

…Люди по-разному проявили себя, когда началась СВО. Кто-то пошел в военкомат, а кто-то предпочел бегать и прятаться, нередко в других странах. Анна никого не осуждает, каждый волен сделать свой выбор.

– Мы все живем в своем мире, в своем окружении. Знаю таких, кто старается поменьше светиться, живут не по месту регистрации, потому что не хотят получить повестку. У меня 4 брата, двоюродных и троюродных, ушли на СВО в первый год и не вернулись. На сыновей смотрю, они хотят в армию. И ничего с этим не поделаешь, мужики же растут, под юбкой не спрячешь, в нашей семье никогда не прятали, – рассуждает Анна.

Она вспоминает своих дедов, бабушку, которые прошли всю Великую Отечественную. А свекр служил в Афганистане. Такова история страны. Хотя к нынешним военным действиям она относится с сожалением, ведь гибнет очень много людей.

И остается только надеяться на хорошее и ждать.