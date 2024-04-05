Омск-Информ
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·Общество

Ресурсоснабжающую организацию наказали за слишком медленный ремонт.
Прокуратура внесла представление директору МУП «Родник» в Тарском районе. Его также привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в прокуратуре, 11 февраля из-за неисправности участка водопроводной сети жители села Чекрушево остались без воды. На устранение аварии ресурсоснабжающей организации МУП «Родник» потребовалось более двух суток.
Продолжительность перерыва подачи холодной воды длилась дольше допустимого. Перебои водоснабжения стали причиной срыва учебного процесса в школе и детском саду.
·Общество

Ресурсоснабжающую организацию наказали за слишком медленный ремонт.
Прокуратура внесла представление директору МУП «Родник» в Тарском районе. Его также привлекли к административной ответственности за нарушения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Как сообщили в прокуратуре, 11 февраля из-за неисправности участка водопроводной сети жители села Чекрушево остались без воды. На устранение аварии ресурсоснабжающей организации МУП «Родник» потребовалось более двух суток.
Продолжительность перерыва подачи холодной воды длилась дольше допустимого. Перебои водоснабжения стали причиной срыва учебного процесса в школе и детском саду.