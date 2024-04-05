В здании есть не только помещения для приема пациентов, но также кухня и спальня.

В здании есть не только помещения для приема пациентов, но также кухня и спальня.

В Омской области сдали в эксплуатацию первую врачебную амбулаторию с жильем для медработника. Медицинскую помощь в этом ФАПе смогут получать 1539 жителей села Такмык и деревни Ботвино Большереченского района.

Амбулатория располагается в селе Такмык. В пресс-службе правительства Омской области показали, как выглядит ФАП.

Отметим, что амбулатории с жильем для медиков также построят в Омском, Шербакульском и Любинском районах. На это из областного бюджета выделили 37 млн рублей. Еще 150 млн регион получил из федерального бюджета.