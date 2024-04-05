Сельчанин забыл сдать взрывчатое вещество, когда у него закончилось разрешение на хранение пороха.

Сельчанин забыл сдать взрывчатое вещество, когда у него закончилось разрешение на хранение пороха.

Полтавский районный суд признал 48-летнего жителя села Воронцовка виновным в незаконном хранении взрывчатый веществ (ч. 1, ст. 222.1 УК РФ). Мужчину приговорили к 200 часам обязательных работ.

Суд установил, что в с 2004 по 2015 год мужчина имел разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия. Тогда же он купил 200 граммов бездымного охотничьего пороха «Сокол». Когда срок разрешения на его хранение истек, он не сдал взрывчатое вещество, а хранил банку дома в шкафу в детской комнате.

Порох изъяли сотрудники полиции. В суде мужчина свою вину признал. Отметим, что приговор в законную силу пока не вступил. У жителя Полтавского района есть возможность его обжаловать.