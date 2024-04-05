Руководитель ООО «СПЕЦПРОМ» обвинялся в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Руководитель ООО «СПЕЦПРОМ» обвинялся в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере.

Центральный районный суд рассмотрел уголовное дело 53-летнего руководителя ООО «СПЕЦПРОМ». Он обвинялся в злоупотреблении полномочиями, которое повлекло тяжкие последствия, и мошенничестве в особо крупном размере.

С февраля 2015 года по август 2018 года мужчина заключал фиктивные договоры займа с аффилированными организациями. Так он создал искуственную задолженность своей компании перед третьими лицами. Общий долг предприятия превысил 51 млн рублей.

– В дальнейшем в судебном порядке он добился взыскания с ООО «СПЕЦПРОМ» более 6 млн рублей, которые похитил, – рассказали в областной прокуратуре.

Суд приговорил омича к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. На 1 год и 6 месяцев мужчине запрещено заниматься определенной деятельностью. Также ему придется возместить причиненный ущерб на сумму более 6 млн рублей.