Омск-Информ
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·Общество

За 160 млн рублей муниципальное пассажирское предприятие №8 будет обслуживать некоторые регулируемые маршруты с 1 мая по 20 сентября.

Принадлежащее муниципалитету «Пассажирское предприятие №8» стало победителем торгов по обслуживанию некоторых регулируемых маршрутов в период с 1 мая по 20 сентября текущего года, сообщает портал НГС55. Цена контракта составит 160 млн рублей.

Муниципалы возьмут на обслуживание маршруты №№ 1, 14, 22, 83, 90, 110, 139, 178. При этом на маршруте № 14 вместо нынешних 14 автобусов останутся работать 12, а маршрут № 110 вместо 12 единиц подвижного состава будут обслуживать 10.

·Общество

За 160 млн рублей муниципальное пассажирское предприятие №8 будет обслуживать некоторые регулируемые маршруты с 1 мая по 20 сентября.

Принадлежащее муниципалитету «Пассажирское предприятие №8» стало победителем торгов по обслуживанию некоторых регулируемых маршрутов в период с 1 мая по 20 сентября текущего года, сообщает портал НГС55. Цена контракта составит 160 млн рублей.

Муниципалы возьмут на обслуживание маршруты №№ 1, 14, 22, 83, 90, 110, 139, 178. При этом на маршруте № 14 вместо нынешних 14 автобусов останутся работать 12, а маршрут № 110 вместо 12 единиц подвижного состава будут обслуживать 10.